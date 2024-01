Inter, 'fenomeno Frattesi': efficacia e gol ma una sola titolarità in A con Inzaghi

MILANO - Lavorare a testa bassa. Continuare a sfruttare le occasioni concesse da Inzaghi – l’ultima solo in ordine cronologico è il gol del 3-0 alla Lazio -. Maturare come calciatore e uomo. Quando la scorsa estate Davide Frattesi firmò per l’Inter , sapeva bene che prima di diventare un titolare inamovibile – o quasi – dei nerazzurri avrebbe dovuto superare più step. In un processo di crescita e apprendimento non istantaneo. D’altronde per nessuno sarebbe facile prendere il posto dei tre mostri sacri della mediana dei vice campioni d’Europa, con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan che anche in questa stagione stanno facendo le fortune dell’Inter.

Frattesi è una sentenza

Dal canto suo però Frattesi, partito titolare in Serie A solo contro l’Empoli, ha praticamente sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa a partita in corso. In campionato l’ex Sassuolo, per restare in tempi recenti, ha siglato a tempo scaduto il 2-1 contro il Verona, procurandosi poi il rigore del 4-1 contro il Monza. Ma che fosse uno che entra e determina, era già stato appurato nel derby, con Frattesi in gol contro il Milan o - cambiando competizione - uomo assist contro la Real Sociedad in terra basca all’esordio europeo. Normale quindi che la rete in semifinale di Supercoppa sia vista quasi come la normalità di una sentenza già pronunciata più volte in questa stagione. Per Davide un totale di 905’ in tutte le competizioni e un gol ogni 227’. L’efficacia al potere, insomma. Frattesi, se si considerano i giocatori in Europa che hanno giocato meno di 1000 minuti, viene battuto per gol siglati solo da Tel del Bayern Monaco. Con la punta dei tedeschi a quota 5 e l’ex Sassuolo, insieme a Salah del Rennes, Stuani del Girona e Sesko del Lipsia, a un’incollatura con 4 marcature totali (visto il gol di Lisbona contro il Benfica, dove era partito titolare).