Inzaghi, trofei e critiche silenziate: il trionfo Inter del Normal One

MILANO - Quattordici anni dopo l’addio di José Mourinho e a due anni e mezzo dal divorzio con Antonio Conte, i tifosi interisti hanno scoperto il fascino del Normal One. Un allenatore che non parla di “prostituzione intellettuale”, che non addita i dirigenti “perché salgono sul carro” usando toni sferzanti contro la proprietà, ma - al contrario - che parla il minimo sindacale (pure meno), non è avvezzo alle polemiche e alza il tono della voce solo quando viene messo in discussione l’operato del suo staff o non viene data giusta rilevanza al suo lavoro. Simone Inzaghi è una strana creatura sbarcata sul pianeta Inter: vince - la Supercoppa di Riad è il quinto trofeo conquistato in due anni e mezzo - ha un forte senso di appartenenza all’azienda per cui lavora nel senso più nobile del termine e ha una capacità di resilienza sconosciuta a latitudini nerazzurre. Strano pure sentire Beppe Marotta parlare di Inzaghi come «Un giovane allenatore che può avere una carriera luminosa», concetti espressi qualche giorno fa e non ai tempi in cui Simone allenava la Primavera della Lazio.