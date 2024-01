Inter da sorpasso pure con l’asterisco: ci si affida al talismano Lautaro

È stato dolcissimo il viaggio verso Firenze per l’Inter. Prima il rosso a Milik, quindi il gol di Baldanzi hanno restituito a Simone Inzaghi la possibilità di effettuare il contro sorpasso già prima dello scontro diretto con la Juve. L’Inter - quasi superfluo sottolinearlo - ha pure una partita da recuperare, con l’Atalanta a San Siro, da qui l’asterisco in classifica. Non bisogna però essere laureati in psicologia per capire quanto sia importante gestire la settimana del derby d’Italia guardando comunque i rivali dall’alto verso il basso. E, al contrario, sarebbe stato decisamente problematico affrontare la Fiorentina se l’Inter si fosse trovata a -4. Le pressioni non conoscono asterischi e quanto accaduto allo Stadium aiuta certamente i nerazzurri - che hanno i loro bei problemi da risolvere tra assenze e giocatori stanchi o fuori forma - ad affrontare una trasferta-trappolone senza l’ansia legata a una classifica fattasi improvvisamente complessa. Anzi, qualora i nerazzurri dovessero sbancare Firenze e poi battere la Juve andrebbero davvero in fuga: il che sarebbe una manna per gestire al meglio l’uscita della Champions dal letargo.