Marotta: Da questo Inter-Juve passa parecchio Scudetto. Lautaro? Serve tempo

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, poco prima dell'inizio del match contro la Juventus valido per la 23esima giornata di Serie A. L'ad dell'Inter ha dichiarato: "Parecchio dello scudetto passa da stasera, ma non tutto. Un esame molto importante per avere risposte importanti sul piano della prestazione. Ci sono ancora tante partite a disposizione". Marotta ha poi aggiunto: "La finale di Champions dell'anno scorso ha dato più consapevolezza a questo gruppo, c'è la convinzione di essere bravi e di non aver paura a tenere l'asticella alta. Zielinski? L'anno prossimo avremo ancora più competizioni, col Mondiale per Club, stiamo cercando una rosa sempre più competitiva. Quando si presentano opportunità come Zielinski o altri, bisogna provarci: vedremo se riusciremo a tesserarlo ma sicuramente ha le qualità per far parte del gruppo".