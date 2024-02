Il protagonista di “Halo” Master Chief sbarca a San Siro nel Derby d’Italia

MILANO – Oggi, in occasione del Derby d'Italia Inter-Juventus, Paramount+ ha portato allo stadio di San Siro un ospite speciale, Master Chief, il protagonista di “Halo”. I primi due episodi della tanto attesa seconda stagione della serie di successo "Halo" arriveranno sulla piattaforma l’8 febbraio 2024. In attesa di vedere i loro eroi combattere per la vittoria in campo, gli appassionati di calcio hanno potuto immergersi nel mondo “Halo” grazie all’incursione speciale di John-117. Nella seconda stagione, Master Chief John-117 guida la sua squadra di Spartan contro la minaccia aliena Covenant. Con un evento scioccante su un pianeta desolato, John intraprende un viaggio per dimostrare che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell'umanità: l'Halo. La serie, diretta dallo showrunner David Wiener, si svolge nell'universo di "Halo" lanciato nel 2001 con il primo gioco per Xbox®. Intrecciando storie personali con azione e avventura, la serie offre una visione immaginaria del futuro. La serie è prodotta da SHOWTIME® in collaborazione con 343 Industries e Amblin Television, con la distribuzione internazionale affidata a Paramount Global Content Distribution.