Inzaghi, lo Scudetto come uno Slam: così può entrare nel club dei grandi

MILANO - Il «giovane allenatore che può avere una carriera luminosa», come ha detto Beppe Marotta prima della vittoria in Supercoppa a Riad (non nel maggio 2021, come ci si sarebbe aspettato), è a un passo dal primo “slam” della carriera. Come accade ai tennisti quando trionfano in uno dei quattro major, per un allenatore conquistare lo scudetto vuol dire entrare in una nuova dimensione, quella dei grandi. E, nel caso di Simone Inzaghi, far sì che venga lavata via pure la nomea di “re di coppe” e non di allenatore buono per le “corse a tappe”. La partita con la Juve ha confermato lo strapotere dell’Inter in un campionato dove Inzaghi potrebbe mettere in fila Allegri, Pioli, Sarri e Mourinho (che ha già salutato), ovvero tutti gli allenatori che hanno vinto gli ultimi campionati, a eccezione di Spalletti (che oggi di professione fa il ct) e Conte che invece cerca squadra. Se lo scudetto della stella sarebbe per l’Inter cinese il coronamento di un ciclo, per Inzaghi sarebbe il trionfo della consacrazione e forse nessuno parlerà più di lui come un giovane che può avere una carriera luminosa. D’altronde di che pasta sia fatto Inzaghi lo ha capito sulla propria pelle Pep Guardiola, rimasto sinceramente impressionato dalla forza dell’Inter nella finale Champions a Istanbul.