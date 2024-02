Punti, gol fatti e presi: la marcia dell’Inter spaventa le big di Champions

Inter candidata in Europa

Considerato che Inzaghi ha da sempre sottolineato e ribadito la volontà di andare fino in fondo in tutte le competizioni (l’ha detto pure dopo la vittoria sulla Juventus), quella dell’Inter è una candidatura forte pure in Europa. D’altronde Pep Guardiola, sull’argomento, era stato buon profeta già a settembre, dopo aver visto i nerazzurri sculacciare il Milan nel derby («Resto convinto che fossero e siano ancora una squadra veramente, veramente forte che ci ha dato del filo da torcere in finale. E il 5-1 nel derby lo dimostra», disse l’allenatore del Manchester City quando la stagione era ancora all’alba). Inzaghi ha gestito la fase a gironi pensando soprattutto a provare a fare il vuoto in campionato (prova ne è che il giocatore con più minuti in campo sia stato Carlos Augusto con 5 presenze da titolare con 453’, e terzo si sia piazzato Frattesi con 4 gare dal 1’ con 395’ sul terreno di gioco), ora accadrà il contrario.

Le scelte per campionato e Champions

Con la Salernitana è atteso un robusto turnover (in tal senso è un peccato che molto probabilmente mancherà proprio Frattesi) con l’Inter di gala - quella che ha battuto la Juventus con il solito ballottaggio tra Darmian e Dumfries a destra - pronta per la sfida contro il Cholo Simeone. Inzaghi per primo sa che battere l’Atletico può davvero far riemergere nel gruppo quell’alchimia che una stagione fa l’ha condotto fino a Istanbul. Però stavolta esiste una differenza sostanziale, legata alla consapevolezza che ha portato in dote quell’impresa. Ai sorteggi, qualunque sia l’avversario, questi non può sentirsi “comodo” con l’Inter e, viceversa, l’Inter ha la potenzialità per giocarsela con tutti. I numeri ottenuti in campionato, ma soprattutto la bellezza del gioco espresso, sono sotto l’attenzione di chi, da Guardiola, ad Ancelotti fino a Luis Enrique e Tuchel ha la Champions nel mirino. E la certezza è che, se vorranno alzarla quella Coppa a Wembley, dovranno passare sulla testa della squadra che, al momento, va più forte di tutte.

