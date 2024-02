L’Inter verso la Salernitana, le scelte di Inzaghi: largo agli olandesi

Nonostante molto difficilmente l’Inter possa scendere in campo domani sera contro la Salernitana vestendo la maglia arancione, sarà comunque una squadra a tinte olandese. Molto probabilmente saranno ben tre i calciatori Oranje schierati dal 1’ da Simone Inzaghi . In difesa de Vrij , entrato bene anche nell’ultimo turno di campionato dopo l’infortunio di Acerbi , guiderà il trittico arretrato. Con Stefan che farà le prove generali in vista dell’Atletico Madrid: una sua prestazione positiva contro i campani significherebbe conferma automatica in Champions contro i Colchoneros.

Inzaghi lancia anche Dumfries e Klaassen

Sulla destra tornerà dall’inizio Denzel Dumfries. L’ex Psv, partito tra i titolari l’ultima volta contro il Verona nel giorno dell’Epifania, reduce da sei panchine consecutive - quattro in campionato e due in Supercoppa - ha giocato un totale di soli 62’ nelle ultime partite, non entrando nemmeno contro Monza, in campionato, Lazio e Napoli a Riad: adesso quindi, dopo aver lavorato per riprendere la forma smarrita, punta a una grande prestazione per tornare insostituibile come a inizio stagione. A centrocampo, molto probabilmente, ci sarà il connazionale Davy Klaassen, visto che Frattesi è tornato in gruppo, sarà convocato, ma non verrà rischiato a inizio gara (ieri Audero era assente ad Appiano, causa febbre). L’ex Ajax, provato con Calhanoglu e Barella - anche se Inzaghi prima di rinunciare a Mkhitaryan ci penserà non una, ma mille volte - dovrebbe essere inserito nella formazione di partenza, come successo all’andata, nel solo incontro di A in cui Klaassen è sinora partito titolare. Lodato pubblicamente dal suo tecnico, l’esperto centrocampista proverà a illuminare San Siro, anche per convincere il club a puntare su di lui pure il prossimo anno.