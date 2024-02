Carlos Augusto, polemiche sui social per la rimessa: cosa dice il regolamento

Inter-Salernitana, la spiegazione di Marelli sul 2-0

Anche l'ex arbitro Luca Marelli ha fornito la sua versione sull'episodio a Dazn: "Nella partita non è successo granché, una partita ben diretta da Piccinini. C'è una piccola curiosità che magari ci servirà in altre circostanze. Sul 2-0 c'è una rimessa laterale che sembra irregolare perché il piede sinistro è in gran parte all'interno del terreno di gioco. In realtà la rimessa è corretta perché, per essere tale, il regolamento, regola 15 a pagina 119 sulla rimessa laterale, prevede che almeno uno dei due piedi sia staccato dalla linea. In questo caso il piede sinistro di Carlos Augusto era per una parte sulla linea, la punta del piede destro tocca la parte esterna del campo, che si chiama campo per destinazione. Pertanto il gol è regolare".