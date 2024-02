Voleva l’Inter, ora è nei guai: “Mandato d’arresto per Zilliacus”

Guai in vista per Thomas Zilliacus. Per l'imprenditore finlandese, attualmente a Singapore, sono arrivati un mandato di arresto e un avviso rosso di Interpol. Zilliacus lo scorso anno aveva presentato un'offerta per l'acquisto del Manchester United, e in più di un'occasione si era detto interessato ad acquistare l'Inter da Zhang. Stando alle ultime indiscrezioni di Bloomberg l'imprenditore sarebbe ricercato per essere presumibilmente coinvolto nella diffusione di dichiarazioni ingannevoli di YuuZoo. Si tratta di un'azienda di cui Zilliacus è stato a capo nella città-stato, come è stato dichiarato dalle forze dell'ordine di Singapore.