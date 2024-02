Inter a Lecce con Frattesi e Asllani. Carlos Augusto nei tre?

MILANO - Dall’Atletico... All’Atletico. Archiviata la gara di andata con la squadra del Cholo Simeone, ora Simone Inzaghi e il suo staff devono mettere a punto la strategia per presentare un’Inter tirata a lucido a Madrid (13 marzo), dove si preannuncia un clima da battaglia. All’appuntamento mancano venti giorni tondi, tondi in cui l’Inter dovrà affrontare quattro gare di campionato, la prima domenica a Lecce poi, tutte d’un fiato, Atalanta e Genoa a San Siro (mercoledì 28 e lunedì 4 marzo) quindi la trasferta di Bologna (probabilmente sabato 9). Inzaghi ha già anticipato l’intenzione di ricorrere a piene mani al turnover, anche perché - restando ai prossimi due impegni - risulta facile pensare che molti tra i titolari di Champions saranno preservati per il match contro l’Atalanta che, a livello di difficoltà, è quasi paragonabile a quello con l’Atletico. Il fatto di cambiare molti giocatori a Lecce è una necessità anche alla luce delle facce che si è trovato di fronte Inzaghi al rientro negli spogliatoi dopo la vittoria in Champions: certe partite prosciugano energie fisiche e mentali e, per evitare contraccolpi nella gara successiva, la soluzione migliore è cambiare. Sabato quindi saranno molti i volti nuovi in distinta alla voce titolari.