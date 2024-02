Incredibile Zilliacus: "Voglio ancora comprare l’Inter"

E viene aggiunto: «Non si è mai rifiutato di tornare a Singapore quando richiesto dall’SPF. Ha partecipato a numerose interviste alla sezione CAD della SPF e si è reso sempre disponibile di persona, al telefono, tramite zoom e via e-mail. Dopo che il signor Zilliacus aveva reso noto il suo stato di salute alla SPF intorno a luglio 2020, la SPF non ha mai preteso che tornasse a Singapore. In effetti, la comunicazione più recente dell’SPF risale al 15 febbraio 2024, in cui l’SPF ha richiesto la documentazione giustificativa delle condizioni mediche del signor Zilliacus alla quale lui ha risposto tempestivamente, il 19 febbraio 2024, impegnandosi a fornirla. Poi non ha ricevuto altra risposta a questa e-mail, tantomeno una richiesta di ritorno a Singapore. Tale richiesta sarebbe stata del tutto irragionevole dato che il signor Zilliacus soffre di un’ampia serie di effetti gravi e a lungo termine causati dal Covid-19, tanto che il viaggio aereo a lungo raggio, secondo il suo medico, potrebbe essere pericoloso per la sua incolumità».