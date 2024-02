"Marotta all'Inter fa come alla Juve, i segreti di Inzaghi e Ausilio"

L’Inter dei titolarissimi – con Dumfries e non Darmian schierato sulla destra - vale, secondo i siti specializzati, mezzo miliardo di euro, a fronte di una spesa complessiva di “soli” 190 milioni. Nello specifico il CIES valuta i cartellini dei nerazzurri 500 milioni spaccati, mentre Transfermarkt assegna una valutazione di 475. Dario Canovi , lei che è il decano dei procuratori sportivi – anzi, viene considerato il capostipite della professione -, cosa pensa del lavoro svolto all’Inter sotto questo punto di vista? «Fare calcio sembra una cosa molto semplice. Molti presidenti arrivano e dopo due giorni pensano di saper tutto. Da qui nascono alcuni clamorosi errori. La verità è che per fare calcio ci vogliono anni di esperienza e doti particolari. È un gioco, ma anche e soprattutto un business. Quando mi chiedono consigli su come intraprendere la carriera di procuratore, consiglio di studiare per diventare dirigenti. Nel calcio ci sono pochi dirigenti che fanno la differenza».

Chi l’ha colpita maggiormente tra i calciatori dell’Inter? «Mio figlio minore fa lo scout. Tanti anni fa mi parlò in termini entusiastici di Pavard, come tra l’altro da poco ha fatto di Bisseck. Per me il francese è uno dei più forti difensori del mondo. L’Inter non l’ha pagato poco, ma nemmeno per quello che vale. A livello di cartellino il suo prezzo è molto superiore a quanto sborsato dai nerazzurri per farlo arrivare a Milano».