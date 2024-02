Fognini, amore Inter: il post con gli occhi a cuoricino per il centrocampista

I tifosi si godono una squadra che sembra quasi perfetta e che nell'ultimo turno, nonostante il fitto turnover, ha archiviato con un netto 4-0, il secondo di fila dopo quello in casa alla Salernitana, il Lecce al Via del Mare. Per la terza volta consecutiva, i nerazzurri hanno calato il poker (tre turni fa il 4-2 in rimonta all'Olimpico contro la Roma). Miglior attacco con 63 gol fatti e retroguardia meno battuta (solo 12 reti incassate): insomma, è un'Inter che entusiasma tifosi e appassionati. A tal proposito, Fabio Fognini, che non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra, dopo il successo con i salentini ha espresso tutta la propria felicità commentando un post su Instagram di Davide Frattesi, grande protagonista della sfida con un gol e un assist. Il centrocampista ex Sassuolo festeggia il quinto centro stagionale, il terzo in campionato, mandando in estasi il tennista sanremese che replica con una serie di emoji con gli occhi a cuoricino e commenta: "Che bello". Ad Appiano Gentile è tutto pronto: la festa sta per iniziare.

