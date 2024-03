Inter, Inzaghi vince il XIII 'Premio Bearzot': "Sono profondamente grato"

Simone Inzaghi ha vinto la XIII edizione del Premio Bearzot. A renderlo ufficiale è stata la Figc tramite un comunicato in cui ha pubblicato l'esito dei voti della giuria. Per l'allenatore dell'Inter, che succede a Luciano Spaletti, si tratta di una prima volta nella sua carriera da allenatore. La cerimonia di consegna del trofeo è in programma il prossimo 22 aprile al Salone d'Onore del Coni. Inzaghi ha vinto per la sua stagione alla guida dell'Inter, con cui è stato capace di arrivare ad un vantaggio di 15 punti sulla Juventus seconda in classifica e che gli ha già regalato la Supercoppa italiana.