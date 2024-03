Inzaghi: "Avevamo la qualificazione in mano, non siamo abituati a perdere"

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Prime Video la sconfitta ai rigori in casa dell'Atletico Madrid che è costata all'Inter l'eliminazione dalla Champions League. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "C'è delusione per la famiglia Inter. Ma i ragazzi devono essere orgogliosi del percorso Champions. C'è delusione ma non si molla un centimetro. Abbiamo sbagliato il secondo tempo, nei supplementari avevamo in mano la partita. Domani parlerò ancora con i ragazzi, devono essere fieri. Dovevamo tenere meglio il vantaggio di Dimarco, li abbiamo rimessi in partita".