Inter senza limiti, Farris scatenato: "Lotteremo per tutto ancora a lungo"

L'Inter, nonostante lo scudetto già conquistato nel derby, ha trovato la vittoria contro il Torino per provare a superare il record di punti in Serie A nella storia dei nerazzurri: "La serietà dei ragazzi si vede" ha detto Farris al termine della gara ai microfoni di Dazn. Simone Inzaghi ha lasciato parlare il suo vice e lui stesso ha spiegato il motivo: "Non ha cali di voce ma voleva mi prendessi i complimenti. Questo la dice lunga su di lui".

Farris, gli obiettivi e il gruppo Inter Massimiliano Farris ha parlato al termine della partita: "Oggi si chiude un ciclo per quanto riguarda il gioco, ma siamo convinti che questa squadra potrà lottare ancora per parecchio tempo e togliersi altre soddisfazioni". Sulla possibilità di diventare la miglior Inter di sempre: "Da tre anni questo gruppo lotta per qualsiasi obiettivo, abbiamo vinto Coppe, giocato la finale di Champions. Nel primo anno si è lasciato qualcosa per strada ma questo scudetto dà valore agli altri trofei conquistati".

Sull'atmosfera di San Siro: "Incredibile, da brividi. E' giusto che i tifosi vedano i titolari in campo, anche se gli altri non sono rincalzi perché tutto il gruppo è stato fondamentale in questa cavalcata". A chiudere l'importanza del gruppo: "E' stato un piacere quotidiano andare al campo ad allenarci, ci siamo divertiti tanto. L'anno scorso ci siamo parlati, avevamo un valore e non potevamo perdere le partite in quel modo. Da lì è nata la cavalcata in Champions e questo successo. Inzaghi è il nostro condottiero, è stato ripagato di tutto. Ora godiamoci il finale di campionato".

