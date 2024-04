Dumfries, striscione con sfottò: Theo al guinzaglio alla festa Inter

L'Inter festeggia lo scudetto e non mancano gli sfottò per i rivali del Milan, contro cui è arrivata la certezza matematica del tricolore. La squadra ha sfilato a bordo di due pullman nerazzurri a Milano in mezzo ad una folla di tifosi. Oltre ai classici cori della curva, infatti, sono comparsi anche alcuni striscioni che sono stati puntualmente sollevati dai giocatori di Simone Inzaghi. Ha catturato l'attenzione e ha fatto il giro dei social un episodio che ha riguardato Dumfries. L'esterno olandese ha ricevuto e sollevato uno striscione che lo ritraeva mentre teneva al guinzaglio Theo Hernandez, raffigurato in versione 'cane'.