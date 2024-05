Inter, c'è Sugawara: per Inzaghi e per il marketing

È Yukinari Sugawara , laterale giapponese dell’Az Alkmaar, il primo della lista tra i possibili eredi di Denzel Dumfries nel caso in cui l’olandese non rinnovasse il contratto in scadenza nel 2025. Il club olandese si trova nella stessa situazione con Sugawara, considerato che, in assenza di prolungamento di contratto, il giapponese potrebbe firmare in regime di svincolo da inizio anno. Questo fatto, oltre a un rendimento da primo della classe nel ruolo e un’età che permetterebbe in futuro l’ Inter di rivenderlo (Yukinari compirà 24 anni il 28 giugno) rende Sugawara un obbiettivo concreto per il club nerazzurro. La sua parabola ricorda quella di Tajon Buchanan per cui il Bruges a gennaio accettò un’offerta al ribasso pur di non rischiare di perderlo a zero. L’Inter avrà a disposizione un solo slot per gli extracomunitari (il primo lo occuperà Taremi, le cui pratiche per la cittadinanza portoghese non si chiuderanno prima del 1° luglio) ma questo non complicherebbe i piani sugli altri obiettivi, visto che il brasiliano Bento - unico tra i giocatori nel mirino che non gioca già nel nostro campionato - ha pure un preziosissimo passaporto italiano.

Effetto domino

L’effetto domino partirebbe - ovviamente - soltanto in caso di mancato rinnovo con Dumfries. Domani sarà firmato l’accordo tra Suning e Pimco e venerdì sarà tempo di annunci, questo permetterà a Marotta e Ausilio di iniziare a pianificare gli appuntamenti per i rinnovi. Mentre per Barella e Inzaghi si attendono solo gli annunci e per Lautaro va ancora trovata la quadra, su Dumfries il barometro non segna più bel tempo come qualche settimana fa. Vero è che l’olandese non chiude la porta e ha ammorbidito le sue richieste, ma è altrettanto vero che le parti restano distanti, senza considerare che la cessione dell’esterno sarebbe comunque una boccata d’ossigeno per programmare il mercato considerato che l’Inter, alla luce degli interessamenti arrivati dalla Premier, conta di incassare tra i 30 e i 35 milioni. L’interessato tifa per l’opzione Manchester United ma a quelle latitudini (per ora) tutto tace. Il mercato però è ancora alle battute preliminari, anche se l’Inter ha già pianificato mosse e contromosse in base agli scenari che potrebbero concretizzarsi, da qui le manovre intorno a Sugawara.

Benefici fuori dal campo

Operazione che, conviene ribadirlo, può portare benefici che vanno ben oltre il campo. L’Inter - che un’estate fa è volata in Giappone proprio per alimentare le strategie di marketing legate a un paese strategico per la parte corporate del club -, ha già testato sulla propria pelle quanto valga avere un giapponese in squadra con Yuto Nagatomo che, tra l’altro, era stato anche tra i principali artefici della vittoria in Coppa d’Asia con Alberto Zaccheroni ct. Oltre a un’onda anomala sugli accrediti per l’assalto di giornalisti giapponesi al seguito del loro idolo, la maglietta numero 55 di Nagatomo divenne presto tra le più vendute e, dato l’interesse intorno all’I’Inter, pure il sito del club venne tradotto in giapponese (una tv nipponica iniziò addirittura a trasmettere i servizi di Inter Channel...). Con Sugawara potrebbe accadere qualcosa di simile, il che fa gola un po’ a tutti in società.