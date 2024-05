Inter, la festa Scudetto è pronta: canteranno Ligabue e Tananai

L’undici di gala

Acerbi è recuperato, si è allenato molto bene per tutta la settimana col gruppo e - qualora fosse anche al top della forma - ci si aspetta che parta dal 1’. L’esperto difensore tiene particolarmente ad esserci, sia per sfidare i suoi ex compagni, sia e soprattutto per giocare una gara comunque importante in un San Siro sold out. Qualora poi stamattina (ieri la squadra si è allenata al mattino e non ha fatto ritiro) ci si renda conto che non sia ancora al top, non verrà rischiato e giocherà De Vrij centrale, con Pavard e Bastoni da braccetti davanti a Sommer. Sulla destra Darmian, a sinistra Dimarco. Calhanoglu sarà il direttore d’orchestra della mediana interista, con Barella e Mkhitaryan a completare il centrocampo. Davanti Thuram e Lautaro.

Record nerazzurri

Qualora i ragazzi di Inzaghi battessero Lazio e Hellas Verona centrerebbero il record assoluto di punti in campionato, 98, superando di una lunghezza l’Inter di Mancini, che nel 2006-07 concluse l’annata a quota 97. Se i nerazzurri non incassassero gol nelle ultime due gare, chiuderebbe a 19 reti subite, scrivendo il primato storico della A (ora detenuto dalla Juventus, capace nel 2011-12 e nel 2015-16, di concedere solo 20 marcature ai propri avversari).

Trofeo nerazzurro

Al termine dell’incontro il capitano nerazzurro Martinez alzerà al cielo il trofeo di campioni d’Italia, con la festa che verrà aperta prima del match da una coreografia speciale, occupando tutti i settori dello stadio e gli anelli e sarà chiusa, dopo il triplice fischio dell’arbitro Sacchi, dalle esibizioni musicali di Ligabue e Tananai. I festeggiamenti non finiranno oggi. Domani sera è previsto un cocktail dinner esclusivo, al Castello Sforzesco, con circa 700 invitati. Potrebbe essere l’ultimo evento nerazzurro sotto la proprietà Suning.