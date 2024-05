Zhang rovina la festa Scudetto: Inter, incombe lo spettro dell'austerity

La fiducia in Marotta , Antonello , Ausilio e Baccin è alta e si andrà avanti con loro. D'altra parte Oaktree dal luglio 2021 ha due suoi uomini nel consiglio di amministrazione del club, ovvero Carlo Marchetti (l'uomo forte del fondo americano) e Amedeo Carassai . Entrambi quindi conoscono già ogni aspetto della società, così come altri dirigenti di Oaktree che da anni sono spesso presenti a San Siro e in tutti gli eventi legati al club. Chiaramente si andrà avanti con le linee guida che Oaktree aveva già iniziato a dare dall'estate 2021 per cercare di migliorare ulteriormente i conti. Dunque, è possibile che venga chiesta un'austerity più accentuata. Che non significa che l'Inter non potrà operare sul mercato o completare per esempio i rinnovi di Inzaghi, Barella e Lautaro Martinez , ma l'attenzione agli equilibri economici dovrà essere ancora maggiore.

L'altra domanda che in molti si fanno è: si è sempre detto che Oaktree non voleva ereditare l'Inter e in caso di escussione del pegno, l'avrebbe venduta subito, sarà così? No. Oaktree pare essersi data un orizzonte di 3-5 anni prima di vendere il club nerazzurro che non significa, ovviamente, che ciò non possa accadere prima: se arriverà un soggetto interessato all'Inter e metterà sul piatto una proposta irrinunciabile (quindi non meno di 1.2 miliardi di euro), la cessione potrebbe avvenire in tempi brevi, ma il mercato internazionale non sembra così "caldo" in questo momento. L'idea di Oaktree è lavorare nel prossimo triennio per migliorare ulteriormente i conti dell'Inter, arrivare a un pareggio di bilancio - cosa che potrebbe avvenire già nell'esercizio '24-25 -, diminuire il debito e approfondire la questione stadio per rendere il club ancora più appetibile.