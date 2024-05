Inter, anche Lautaro ora fa tic tac: “Voglio rinnovo entro questa settimana”

MILANO - Termina 1-1 la sfida tra Inter e Lazio valida per la 37ª e penultima giornata di campionato di Serie A. Nonostante il risultato finale, però, è festa al Meazza, con il popolo nerazzurro che festeggia il titolo vinto. Tra i più acclamati dai tifosi insieme a Calhanoglu, Dimarco e al mister Simone Inzaghi, il capitano Lautaro Martinez, al quale è toccato il compito di sollevare al cielo il trofeo dello Scudetto. Il capitano, capocannoniere della Serie A, al triplice fischio ha tracciato un bilancio: "Non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno. Volevamo vincere, ma affrontavamo una squadra che lottava per la Champions e abbiamo fatto un'ottima gara. Non mi aspettavo tutto ciò, ma abbiamo lavorato tanto e ci siamo meritati questo scudetto. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, veramente un'ottima stagione".