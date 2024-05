Oaktree o Suning, la garanzia del futuro Inter si chiama Marotta

È decisamente paradossale la situazione dell'Inter campione d'Italia; la squadra e i tifosi sono in festa per il ventesimo scudetto e la seconda stella, la società è letteralmente in pegno o in pugno al fondo californiano. In questo surreale contesto, Beppe Marotta, il cui contratto nell'aprile scorso è stato saggiamente prolungato sino al 2027, rimane la figura chiave, l'unico punto d'intesa certo fra i cinesi che escono e gli americani che arrivano. Ha affermato stamane Giovanni Malagò, intervenendo a 'Radio anch'io lo sport' su Rai RadioUno: "Il tifoso si chiede ma che costa sta succedendo?. Si legge che ci sono serissimi problemi a rimborsare questo tipo di debito. Da una parte, per i tifosi dell'Inter cambia relativamente poco, passi da una proprietà a un'altra, paradossalmente più di garanzia perchè ha i capitali. Per chi va per certi mari, quelli dei prestiti e dei fondi, succede questo e così un tifoso si ritrova dalla mattina alla sera. Solo perché c'è in piedi un'operazione di tipo finanziario. Sono i rischi di chi fa quei giochi".