Thuram-Inter, Lilian festeggia con il dettaglio Juve: "Devo prenderne atto..."

Marcus Thuram ha festeggiato lo scudetto con l'Inter sul campo di San Siro al termine della partita contro la Lazio e lo ha fatto con la famiglia al seguito, tra cui anche papà Lilian. In questi giorni sono stati pubblicati diversi video e molto simpatici con il siparietto tra il padre e proprio l'attaccante, soprattutto dopo il coro "Chi non salta è juventino" intonato dai tifosi nerazzurri. Una scena tutta da ridere con il buffetto di Lilian, ex difensore della Juve e legato ai bianconeri, a Marcus scoppiato poi a ridere per la situazione. Sui social, qualche ora dopo, Thuram senior ha pubblicato un messaggio con alcuni riferimenti alla Vecchia Signora.