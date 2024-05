Inter, diktat Oaktree a Marotta: si vende il futuro. Inzaghi vede i dirigenti

A proposito di conti. Nel mondo alla rovescia, ieri Steven Zhang , a cui è stato pignorato il club per non aver saldato un debito da 395 milioni (senza citare i problemi avuti con le banche cinesi...), nel messaggio di saluto al mondo Inter ha rivolto un appello a Oaktree «Vi prego di amare e rispettare il club». Essendo ora l’Inter governata da un fondo che, insieme a Brookfield (suo azionista di maggioranza al 62%), gestisce asset per 925 miliardi di dollari, il club è in buone, anzi, ottime mani.

Audero gioca e saluta: c'è il Como

C’è il Como nel futuro di Emil Audero. Robert e Michael Hartono, fratelli indonesiani proprietari del club, vogliono regalarsi per la Serie A il portiere italo-indonesiano, realizzando così uno dei sogni di Erick Thohir (che per lo stesso motivo lo avrebbe voluto all’Inter quando però era in orbita Juve). In base all’accordo preso un’estate fa con la Samp, l’Inter dovrebbe versare 7 milioni ma l’intenzione - nonostante le dichiarazioni di facciata - è di guardare altrove affiancando a Sommer un titolare bis: in cima alle preferenze c’è Bento con alternativa sempre più forte Martinez del Genoa che ha già maturato esperienza in Italia e non è al centro di una possibile asta.

Stasera a Verona Inzaghi concederà un’ultima passerella ad Audero e regalerà minuti pure a Raffaele Di Gennaro che - non va dimenticato - l’estate scorsa firmò a tempo di record quando l’Inter si era trovata senza giocatori nel ruolo dopo gli addii di Onana e Handanovic (a proposito, nella stagione che verrà, allenerà l’Under 17). Insieme al terzo portiere, in corso d’opera avranno spazio pure Stefano Sensi e Alexis Sanchez, entrambi in scadenza e ai saluti.