Inter a Oaktree, Marotta: "Fondo dà ampie garanzie". Sul rinnovo di Lautaro...

VERONA - A pochi minuti dall'ultimo turno di campionato sul campo del Verona, l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato così del futuro nerazzurro ai microfoni di Dazn: "Ormai è una notizia ufficiale quella del passaggio di proprietà a Oaktree, devo ringraziare a nome di tutta la famiglia interista la famiglia Zhang per il denaro profuso ma soprattutto per aver contribuito a ottenere sette trofei in questo ciclo che si è concluso, se n'è aperto un altro: ho avuto già la possibilità di confrontarmi con i vertici di questo fondo e sono molto tranquillo. Le idee sono molto chiare, non è un fondo da toccata e fuga, ma vuole programmare, dare continuità e stabilità soprattutto rispettare la gloriosa storia di questo club. Hanno già agito dando fiducia al management e questo non è poco, credo che si possa non dico sognare ma ambire a risultati importanti".