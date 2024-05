Inter, il giallo LionRock: "Non era azionista dal 2021"

Ebbene se questo fosse vero, l'Inter potrebbe aver mentito alla Figc sulla proprietà da tre stagioni, visto che Oaktree ha finanziato l'Inter nel 2021. Se, in questo momento, LionRock sarebbe uscita dall'Inter, allora non avrebbe riportato una falsa ricostruzione della sua proprietà nella documentazione che si deve presentare alla Figc per l'iscrizione al campionato. Una violazione considerata grave dai regolamenti federali.

Era già di Oaktree?

La stessa Reuters riporta, in coda al lancio menzionato sopra, che "nel 2021, quando Oaktree ha fornito il suo finanziamento al proprietario cinese dell'Inter, le fonti avevano detto che il fondo avrebbe ottenuto la quota di LionRock, ma la notizia non è mai stata confermata ufficialmente".

Le domande

Nella giornata di oggi il sito "Dagospia" ha pubblicato un articolo con la notizia riportata dalla Reuters e nel quale pone delle domande: "Ma perché nessuno ha mai comunicato prima che LionRock è uscita al momento del prestito di Oaktree? E chi si celava dietro i soci del fondo? Azionisti italiani, come qualcuno pensa? In pratica lo schema dell’Inter sarebbe uguale a quello che la procura di Milano contesta al Milan, con la differenza che qui c’è la conferma ufficiale da parte di Lion Rock di non essere più azionista dell’Inter dal 2021. Altra cosa curiosa: il portavoce si è rifiutato di dire chi ha comprato da loro il 31.05% del club nerazzurro. E perché? Non dovrebbe essere stato escusso da Oaktree?".

Cosa dice Oaktree?

In tutto questo Oaktree, il fondo che ora possiede il 99% delle quote dell'Inter, non pare turbato dalle notizie e dalle ricostruzioni circolate in queste ore. Nella giornata di martedì incontrerà Simone Inzaghi e procederà con le operazioni di presa di controllo della società.