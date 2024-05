Marotta: “Lautaro e Inzaghi? Nessuna fretta, ci sono altre priorità”

"Io presidente? No, io nasco dirigente ed è giusto che tenga questa carica", la possibilità di vederlo come numero 1 dell'Inter è impossibile, ma intanto per Giuseppe Marotta sono tante le grande da gestire in questo nuovo percorso frimato Oaktree. L'ad nerazzurro, parlando a margine dei Premi Rosa Camuna in Regione Lombardia, ha aggiunto: "Abbiamo già rassicurato tutti fin dal primo giorno. Oaktree può dare stabilità, continuità e sostenibilità al club. Ma soprattutto vuole continuare con risultati importanti. E quindi posso dispensare grande ottimismo".