Lautaro batte cassa ma in Europa segna come un difensore: parlano i numeri

Ieri si aggirava nei pressi della sede Alessandro Beltrami , procuratore di Nicolò Barella . Un fantasma, se paragonato ad Alejandro Camano , agente di Lautaro Martinez . Detto che non si registrano novità sul rinnovo del centrocampista (tutto fatto: le bottiglie sono già in ghiaccio e verranno stappate dopo l’assemblea dei soci del 4 giugno, discorso che vale pure per il prolungamento di Simone Inzaghi ), l’atteggiamento tenuto dai due negli ultimi mesi spiega il malcontento dell’ Inter nei confronti dell’argentino. A latitudini nerazzurre è infatti sempre più fondato il sospetto che Camano abbia giocato alle tre carte nel condurre la trattativa : inspiegabile altrimenti motivare l’ottimismo diffuso a piene mani dopo l’incontro di Madrid (dove sembrava mancassero davvero pochissimi tasselli per la fumata bianca) con il giustificato pessimismo di oggi. Perché - va detto - alle cifre chieste da Camano, un prolungamento triennale a salire fino ad arrivare a 16 milioni a stagione, è impossibile pensare di poter rinnovare il contratto. L’Inter fa già uno sforzo erculeo per arrivare a 10 mentre l’argentino - motivando la richiesta di un maxi aumento col fatto che l’ultimo contratto è stato firmato nel 2021 (da 6 milioni a stagione) - quella cifra, unita a un paio di milioni in bonus, la vede come base di partenza.

Presto l’Inter incontrerà nuovamente Camano, e ieri Beppe Marotta - premiato in Regione - ha toccato la corda del senso di responsabilità, perché Lautaro dell’Inter è capitano e giocatore più rappresentativo: "Lautaro ha grande senso di appartenenza a questa società, il che ci aiuterà sicuramente in questa trattativa. Non c’è assolutamente fretta, faremo con calma. Oggi ci sono priorità aziendali, come ben sapete, quindi queste 'problematiche' legate a Lautaro sono situazioni ordinarie che affronteremo a tempo debito". A oggi, non va esclusa l’ipotesi che tutto resti così com’è. In questo caso Oaktree - avendo l’argentino un contratto in scadenza nel 2026 - potrebbe rimandare il problema confidando nella grandissima professionalità sempre mostrata dal giocatore (nulla vieta che il rinnovo arrivi in autunno o a Natale).