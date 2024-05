Lautaro Martinez-Inter, primo incontro con l’agente per il rinnovo: le novità

La telenovela per il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter è appena iniziata e di puntate con colpi di scena ce ne sono già state molte. Oggi 30 maggio, come racconta Sky Sport, c 'è stato un primo incontro interlocutorio tra il club e l'agente dell'argentino , Alejandro Camano . Servirà ancora del tempo e dunque le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore, per nuovi episodi della serie tv a tinte nerazzurre.

Camano-Inter, il primo incontro

Dopo il tira e molla delle scorse settimane e le tante parole lette sui giornali, il procuratore Camano e la dirigenza dell'Inter si sono per la prima volta incontrati faccia a faccia per discutere del prolungamento. Un primo passo in avanti anche se non ci sono state novità sostanziali. Tutto ruota intorno alla richiesta di adeguamento di Lautaro Martinez: un triennale a salire fino ad arrivare a 16 milioni a stagione. Non sostenibile per il club, che è disposto ad arrivare a 10. Il contratto del Toro scade nel 2026 e il club vorrebbe anticiparsi per evitare spiacevoli sorprese in futuro, con il giocatore che potrebbe andare a scadenza. Non è da escludere neanche la cessione, qualora dovessero accontentarsi tutte le parti. Ma Marotta al momento sembra molto fiducioso...