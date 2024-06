Tra Inter e Dumfries c’è pure la terza via

Inzaghi , Barella e finalmente Lautaro . L’ Inter , grazie all’accordo verbale raggiunto con l’entourage dell’attaccante argentino, ha definito il tris di rinnovi di contratto con cui voleva idealmente chiudere la stagione dello scudetto della seconda stella. Allenatore, capitano e vice blindati con nuovi contratti per dare linfa alla stagione che verrà. In settimana, dopo l’assemblea dei soci di martedì, inizieranno ad arrivare le ufficializzazioni e Inzaghi stesso dovrebbe incontrare Marotta, Ausilio - ieri a Londra per la finale di Champions anche per tenere vivi i rapporti diplomatici con dirigenti e intermediari - e Baccin per fare il punto sul mercato che verrà. Fra i temi ci sarà anche il futuro di Denzel Dumfries .

Il futuro di Dumfries

L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025, prende 2.5 milioni e nei discorsi intavolati a fine 2023, aveva chiesto un aumento a 5 milioni fino al 2028. Richiesta rispedita al mittente da parte della dirigenza nerazzurra che proprio nel dicembre scorso aveva rinnovato l’accordo con Federico Dimarco fino al 2027 per 4 milioni. Nei mesi successivi ci sono stati nuovi contatti con l’agenzia che cura gli interessi di Dumfries, la Wasserman, che aveva accolto l’ex Psv fra i suoi assistiti nel marzo 2023 (il terzino era legato a Raiola e poi all’avvocato Rafaela Pimenta), ma non si è mai arrivati a un’intesa, anche perché l’Inter non intende andare oltre i 4 milioni dati a Dimarco, reduce da una stagione assolutamente più brillante dell'olandese. Chiaramente, vista la scadenza 2025, il tempo a disposizione per trovare un accordo è poco. Nei prossimi giorni - e chissà che Ausilio non abbia avuto già ieri un contatto diretto con i rappresentati della Wasserman a Wembley - è in agenda un incontro per capire in quale direzione si andrà.

Inter, il mercato in entrata

Ovviamente con un accordo ci sarà il rinnovo, e Inzaghi tifa per questa soluzione (a proposito: saluterà invece Klaassen, il club ha lasciato scadere l’opzione sul rinnovo), altrimenti Dumfries verrà messo sul mercato per non perderlo a zero fra dodici mesi e sfruttare così la sua cessione per fare cassa e avere i fondi per svolgere una parte del mercato in entrata: l’Inter come noto vuole arrivare a un portiere (Bento o Martinez), un attaccante che completi il reparto (il sogno è il corteggiatissimo Gudmundsson) e un nuovo difensore centrale. Su Dumfries ci sono alcuni interessi dalla Premier, l’ultimo è quello dell’Aston Villa che disputerà la prossima Champions. Per convincere l’Inter servirà comunque un’offerta molto importante, non inferiore ai 30 milioni. Questo perché per Inzaghi l’olandese è un titolare (a destra ha Darmian e Buchanan, finora sempre però utilizzato sull’altra corsia) e la sua cessione renderebbe necessario acquistare un altro titolare. Per questo, nel caso in cui dovessero arrivare offerte al ribasso, l’Inter valuterebbe l’opportunità di tenerlo, anche a rischio di portarlo a scadenza. In caso di cessione, occhio a Holm dell’Atalanta (i bergamaschi dovrebbero riscattarlo dallo Spezia per 8.3 milioni), ma il giocatore che ha ricevuto maggiori report positivi dagli scout nerazzurri è Yukinari Sugawara, giapponese classe 2000 dell'Az Alkmaar. Non così piccolo (179 cm), dotato di grande velocità e resistenza, Sugawara ha una valutazione di 15 milioni, ma soprattutto un contratto, come Dumfries, in scadenza nel 2025.