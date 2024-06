Il mercato Inter lo sblocca... il Milan: cosa succede se parte Dumfries

MILANO - Un possibile affare del Milan potrebbe scuotere... l’Inter. Gli strani scherzi del mercato. Il club rossonero sta infatti parlando con l’Aston Villa per capire la situazione di Matty Cash . I Villans entro il 30 giugno devono operare in uscita per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario e i rossoneri, che cercano un terzino destro da affiancare a Calabria , hanno messo nel mirino proprio Cash. Se il Milan dovesse portare a termine il colpo, l’Aston Villa, che si è qualificato alla prossima Champions League, avrebbe già in mente il giocatore per rimpiazzarlo: Denzel Dumfries .

Aston Villa su Dumfries

Il ds degli inglesi, l’ex romanista Monchi, ha già avuto contatti con la Wasserman, l’agenzia che cura gli interessi dell’esterno olandese per capire sia la disponibilità del giocatore - non massima, Dumfries vorrebbe rimanere a Milano (o comunque gradirebbe un club della Premier più importante) -, sia le richieste economiche che non dovrebbero essere lontane dai 5 milioni chiesti e finora non ottenuti dall’Inter.

Dumfries, infatti, è in scadenza di contratto nel giugno 2025, una pratica che la dirigenza nerazzurra vorrebbe definire a breve, probabilmente già la prossima settimana con un incontro in sede. È vero che da Viale della Liberazione è emerso che si possa andare avanti così, rinviando la questione ai prossimi mesi e lasciando aperta la possibilità che il giocatore vada via a zero la prossima estate, però l’Inter ovviamente proverà a trovare un’intesa per il rinnovo con la Wasserman che dovrà scendere a richieste meno esose, non superiori ai 4 milioni. La partita è aperta, a meno che non arrivi la classica offerta difficile da rifiutare.

Mercato Inter: se parte Dumfries...

L’asse Milano-Birmingham-Milano potrebbe dunque aprire uno scenario che avrebbe due conseguenze per la società nerazzurra. La prima: Ausilio e Baccin in caso di cessione di Dumfries, valutato intorno ai 30 milioni, avrebbero i primi fondi per poter avviare le operazioni in entrata, puntando quindi il portiere da abbinare a Sommer (dal conteso Bento agli “italiani” Martinez e Okoye), l’attaccante con qualità alla “Sanchez” per completare il reparto e un eventuale difensore centrale per coprire le spalle ad Acerbi e De Vrij. Seconda conseguenza: Dumfries andrebbe ovviamente sostituito, perché Inzaghi - che sotto sotto tifa per la permanenza dell’olandese da lui “costruito” come quinto nelle ultime tre stagioni - a quel punto si ritroverebbe con i soli Darmian (non eterno e utile anche come centrale difensivo) e Buchanan (finora utilizzato a sinistra e sempre in corso d’opera). Sono tre i profili che l'Inter sta monitorando per sostituire Dumfries: si va da Sugawara dell'Az a Ndoye del Bologna, esterno offensivo che a Milano sono convinti di poter trasformare in quinto di centrocampo; passando per Holm dell'Atalanta, per caratteristiche fisiche il più simile all'olandese.