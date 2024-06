L'Inter e l'esposto sull'iscrizione al campionato: la Procura apre un fascicolo

La situazione

I legali di “FJB” denunciano irregolarità e reati fallimentari che avrebbero minato alla radice la continuità aziendale dell'Inter per accedere al campionato di Serie A (nelle pagine si far riferimento in particolare ai bilanci mai presentati negli ultimi anni dal veicolo lussemburghese Grand Tower Sarl con cui Suning controllava l'Inter e al debito con Oaktree che ha poi portato al cambio di proprietà lo scorso 22 maggio, quando l'esposto era ormai partito). In particolare, in base all'articolo 38 del codice della crisi che presuppone l'apertura della “liquidazione giudiziale” da parte dei pubblici ministeri ogni volta che si ha “notizia dello stato di insolvenza” di una società. Stato di insolvenza che al momento non è stato né vagliato né accertato dai magistrati milanesi.