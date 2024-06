Inter-Josep Martinez promessi sposi: quando verrà definita la trattativa col Genoa

MILANO - Un weekend di calma apparente. Con la situazione che tornerà rovente settimana prossima. L’ Inter conta di chiudere a stretto giro l’affare Josep Martinez , per una valutazione complessiva da circa 15 milioni di euro. La situazione, sicuramente molto ben incanalata, non può definirsi chiusa visto che i due club devono ancora trovare la definitiva quadra economica, soprattutto sulla valutazione del o dei giocatori che si trasferiranno, all’interno dell’operazione, in Liguria. Il Genoa ha individuato in Gaetano Oristanio la pedina più gradita. Il giovane calciatore, quest’anno a Cagliari , non è stato riscattato dai sardi, che avrebbero potuto acquistare il cartellino del fantasista per 4 milioni di euro (col contro-riscatto comunque in favore dei nerazzurri). Il club isolano avrebbe gradito lo sconto e gradirebbe un nuovo prestito del calciatore (che piace anche al Venezia), ma a questo punto l’opzione ligure è quella in pole position.

Inter-Martinez, c'è ottimismo

Un altro prospetto che piace a Gilardino porta a Martin Satriano, che però ha una valutazione da 10 milioni di euro e che non rientrerà nell’operazione Martinez, visto che le caselle dell’attacco rossoblù attualmente sono occupate da Retegui e Vitinha. Ergo, l’eventuale arrivo dell’uruguaiano andrebbe ad ingolfare il relativo reparto. Occhio sempre a Zanotti (comunque cercato dal Lugano, da altri club svizzeri e tedeschi) e ai fratelli Esposito. Da fonti vicine a Martinez emerge l’entusiasmo di trasferirsi all’Inter (com’era per Bento, che però è stato sfavorito da una valutazione da oltre 20 milioni di euro cash e dalla non necessità da parte dell’Athletico Paranaense di cedere a prezzo di favore il suo gioiellino) e la voglia di arrivare presto al nero su bianco. Permane un generale grande ottimismo sulla conclusione positiva della negoziazione che potrebbe avvenire già in settimana, quando andranno in scena altri contatti telefonici e meeting in presenza tra tutte le parti in causa. Ottimismo che tra l’altro riguarda anche l’eventuale rinnovo di Dumfries (in scadenza nel 2025) con l’Inter. Negli ultimi contatti con i procuratori dell’olandese i nerazzurri hanno capito che ci sia margine per arrivare a dama. Dopo l’Europeo nuovi contatti per comprendere la strada da seguire.

Esuberi interisti

Oggi scade il termine per il Siviglia per poter riscattare Lucien Agoumé. Gli andalusi, a meno di cambiamenti dell’ultimo secondo, non faranno valere l’opzione da 8 milioni per il francese, il cui futuro resta un’incognita. Ritorno alla base anche per Zinho Vanheusden. Lo Standard Liegi non ha la disponibilità economica per permettersi il figliol prodigo, che inizierà presumibilmente il ritiro con l’Inter, in attesa di una nuova destinazione (ma con la consapevolezza che, visti i gravi infortuni subiti dal ragazzo, non sarà semplice piazzarlo per come merita). Concetto che potrebbe valere anche per Joaquin Correa e Ionut Radu, che non hanno inciso al Marsiglia e al Bournemouth e dovranno cercarsi un nuovo progetto.