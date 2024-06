Marotta esalta il blocco Inter: "Siamo orgogliosi". E sul rinnovo di Lautaro...

Dopo aver assistito all'esordio dell'Italia agli Europei contro l' Albania , Beppe Marotta è stato ospite questa mattina a Casa Azzurri per congraturarsi con la squadra di Luciano Spalletti per la prima vittoria. L'incontro è stata ovviamente anche l'occasione per parlare con i giornalisti presenti dei temi legati al calciomercato dell' Inter ed in particolare ai rinnovi di contratto di Lautaro Martinez e Simone Inzaghi .

Inter, Marotta annuncia: "Fatta per il rinnovo di Lautaro"

Il nuovo presidente nerazzurro si è espresso così sul futuro dell'attaccante e capitano argentino: "Siamo attenti a tutto, l'importante è che ogni giocatore abbia forte senso di appartenenza e che voglia continuare l'esperienza con noi. Abbiamo una situazione tranquilla, non ci sono giocatori che si svincolano nell'immediato. Il rinnovo di Lautaro è virtualmente fatto, si tratta di raccogliere la firma. Non è semplice in questo momento perché è in Argentina, ma è un tema già risolto. Lo stesso vale anche per Simone Inzaghi".