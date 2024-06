Mondiale per Club, allarme Marotta: “Bisogna tutelare i giocatori"

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io Sport per Rai Radio 1 , spaziando su diversi temi che riguardano principalmente il futuro dell'Inter, dal Mondiale per Club che tanto sta facendo discutere a causa della mole di partite aggiuntiva a cui andrà incontro l'Inter, ad Euro2024 e l'Italia con cui sono impegnati numerosi nerazzurri . Si è soffermato poi su un tema fondamentale e delicato come quello relativo al rinnovo di contratto del capitano Lautaro Martinez , che fa gola a mezza Europa ma con ogni probabilità continuerà ad indossare la fascia la fascia al braccio nelle prossime stagioni all'Inter, con Marotta che ha praticamente già messo il tutto in archivio.

"Vetrina molto importante, ma si gioca troppo"

La partecipazione al Mondiale per Club fa sicuramente onore all'Inter di Marotta, tant'è che il presidente ha fermamente confermato l'importanza del torneo per i nerazzurri così come per tutte le squadre che ne prenderanno parte. Ha parlato così a proposito della competizione: "Mondiale per club? Le informazioni che abbiamo non sono molto concrete, è una vetrina importante a livello Mondiale che accettiamo con orgoglio ma è vero che c'è anche un ulteriore sovraffollamento del calendario. Dalla prossima stagione con il nuovo format della Champions ci saranno più partite, anche 17 per vincere la coppa. Il calendario si comprime sempre di più, andrebbe rivisto e per questo che a mio giudizio la Serie A andrebbe ridotta a 18 squadre. I carichi di lavoro attuali non sono più sostenibili e dobbiamo tutelare i nostri ragazzi perchè il rischio di infortuni è veramente notevole. Basta pensare che Barella ha giocato ad oggi più di 50 partite. Con una offerta eccessiva io penso che il calcio possa perdere di attrattività".

Euro2024 da campioni in carica e la stima per Spalletti

Il presidente dell'Inter ha ovviamente fatto il punto della siturazione anche sulla Nazionale, alla cui guida tecnica c'è un'ex conoscenza nerazzurra, con cui ha avuto però poco a che fare considerando il repentino arrivo di Conte chiamato a sostituirlo. Queste le dichiarazioni sugli azzurri e sul tecnico di Certaldo: "Da tifoso e da dirigente ho visto l'entusiasmo che c'è nel gruppo, sono ottimista per il futuro della Nazionale. Siamo i campioni in carica, siamo nel mirino degli avversari, ma è evidente che questo gruppo ha spessore umano e tecnico. Abbiamo una età media giusta, ma penso che questa squadra ci darà grandi soddisfazioni tra un paio d'anni quando raggiungerà il top della maturità". Ha proseguito poi parlando del ct azzurro: "Con Spalletti l'Italia gioca in modo organizzato ed è molto bella a vedersi, penso si siano tracciate le basi perchè questo gruppo possa continuare e darci tante soddisfazioni".