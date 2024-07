Dramma Buchanan, tibia fratturata: l’Inter lo perde per almeno 4 mesi

Pessime notizie dalla Copa America per l’Inter. Tajon Buchanan, durante un allenamento, ha riportato la frattura della tibia. Per l’esterno canadese lo stop avrà una durata compresa tra i 4 e i 6 mesi: nei prossimi giorni si sottoporrà a ulteriori accertamenti. Tali esami più approfonditi permetteranno di capire se sia interessato anche il perone: ovviamente, se fosse così, l’ex Bruges rischierebbe di restare out per più tempo rispetto alle tempistiche ipotizzate. Trasportato in ambulanza in ospedale, fin da subito l’infortunio subito da Buchanan è sembrato serio. Con l’apprensione nerazzurra tramutatasi in triste realtà in serata una volta ricevuta la comunicazione definitiva sulle condizioni del classe ’99. A questo punto Buchanan, che dovrebbe essere operato a stretto giro, salterà ovviamente tutta la preparazione con l’Inter. Nella migliore delle ipotesi potrebbe essere quindi in campo nel mese di ottobre, in quella peggiore il 2024 del nord americano potrebbe essere già finito, col calciatore di nuovo sul verde solo nel 2025.