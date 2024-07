Martinez pronto a prendere l’eredità di Sommer: subito in ritiro con l’Inter

MILANO - L’ufficialità arriverà a stretto giro, ma ormai non ci sono più dubbi: Josep Martinez è un nuovo calciatore dell’Inter . Lo spagnolo, dopo essere sbarcato a Milano poco dopo la mezzanotte di mercoledì, ha svolto ieri mattina le visite mediche all’Humanitas, per poi sostenere poco dopo l’ora di pranzo l’idoneità sportiva al Coni. Qualche ora di riposo ed ecco l’arrivo in Viale della Liberazione nel tardo pomeriggio, dove ad aspettarlo, oltre al suo agente Sergio Barila, arrivato quasi tre ore prima del suo assistito, i vertici nerazzurri.

Sommer titolare, ma Martinez scalpita

Dopo aver apposto la firma sul contratto, un quinquennale da 1.5 milioni di euro a salire, Martínez è tornato nuovamente allo scalo privato di Linate, dove si è imbarcato sull’aereo che l’ha riportato a Valencia per permettergli di trascorrere a casa gli ultimi giorni di vacanza prima del ritiro. L’estremo difensore, il cui cartellino è stato pagato 13.5 milioni di euro più 2 di bonus, sarà agli ordini di Simone Inzaghi fin da subito, dal primo giorno di questa stagione, ossia dal prossimo 13 luglio.

Lui e Di Gennaro saranno inizialmente gli unici due portieri a disposizione dell’allenatore piacentino (giovani esclusi). Ovviamente Sommer resta il titolare, ma l’ex Las Palmas e Lipsia potrà mostrare fin da subito le proprie qualità, provando quindi a inserirsi nel contesto Inter immediatamente per mettere in difficoltà nelle scelte il tecnico dei campioni d’Italia. E a proposito di incipit di annata, la prima gara ufficiale dell’Inter, con Martínez a disposizione, sarà proprio contro il Genoa.

Inter-Genoa: non solo Martinez

Non plausibile pensare oggi che Josep possa tentare di farsi rimpiangere il 18 agosto contro i suoi ex tifosi e compagni, proprio per via delle gerarchie nerazzurre, ma il talento classe ‘98 cercherà comunque di avere il suo spazio nel corso dell’annata, con l’obiettivo finale di diventare lui il nuovo 1 dell’Inter (in questa stagione potrebbe indossare la casacca numero 13, quella dei secondi portieri nella Liga spagnola). Da una trattativa iniziata con un primo approccio esplorativo lo scorso marzo, con la prima visita in Viale della Liberazione dell’agente del calciatore, e oggi chiusa, a una possibile negoziazione dal futuro incerto. Gudmundsson, ormai ex compagno di Martínez, dovrebbe essere rivale dello spagnolo nel battesimo di questa A (visto che il Genoa valuta l’islandese 35 milioni), ma la suggestione di vedere un altro affare sull’asse Genova-Milano resta più che attuale, nonostante le smentite di rito.