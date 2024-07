L'Inter scopre Martinez e Taremi contro il Lugano e accoglie Zielinski

L’esordio stagionale. Un allenamento congiunto senza tifosi, né copertura televisiva live. La prima di Taremi con la maglia dell’Inter. Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.30, i nerazzurri attualmente convocati per il ritiro da Simone Inzaghi sfideranno il Lugano. Ad Appiano Gentile - tra le fila dei campioni d’Italia - scenderanno in campo sei calciatori della prima squadra: Josep Martínez e Di Gennaro si daranno il cambio tra i pali dei nerazzurri. Ecco poi Bisseck in difesa, Carlos Augusto braccetto e/o esterno mancino, Mkhitaryan a centrocampo e in attacco, come anticipato, Taremi (Acerbi continuerà infatti il recupero e il lavoro a parte dopo l’operazione subita per rinforzare la parete inguinale destra eseguita per provare a risolvere la pubalgia).

L’iraniano cercherà di partite subito forte, sia per colpire immediatamente tutto l’ambiente interista, sia per iniziare a insinuare il tarlo del dubbio nella testa di Inzaghi. Visti i rientri ad agosto di Thuram (il 3) e di Lautaro (l’8) pensare che l’ex Porto possa incominciare titolare a Genova il 17 del prossimo mese è dunque un’ipotesi assolutamente plausibile. Ma serve partire col piede giusto proprio in queste amichevoli estive, provando a integrarsi il più possibile nel gioco della squadra. Certo, oggi col Lugano sarà complicato, visto che nel team nerazzurro verranno schierati molti Primavera e qualche esubero, ma Taremi cercherà in ogni caso di fare più che bella figura.