Marotta, la firma di Lautaro e la verità su Gudmundsson: "All'Inter..."

Dopo la conquista della seconda stella, l'Inter si prepara a ripartire nella stagione 2024/2025 con lo Scudetto sul petto da difendere. Ai microfoni di SkySport ha parlato il nuovo presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta che ha confermato un importante notizia per la squadra di Simone Inzaghi. “Rinnovo Lautaro? Sì, è fatta, abbiamo già raccolto anche la firma", questo l'annuncio di Marotta che ha poi proseguito: "Vogliamo però dare l’ufficialità quando tornerà dalle ferie. Abbiamo confermato quasi totalmente l’organico dell’anno scorso". Soddisfatto Marotta ha parlato così del mercato: "Abbiamo inserito pedine importanti come Taremi, Zielinski e Martinez e abbiamo reso la squadra competitiva per i nostri obiettivi. Abbiamo un ottimo allenatore, abbiamo uno staff sia dirigenziale che tecnico di altissimo livello e un grande pubblico. Con questi presupposti partiamo per la nuova stagione”.

Marotta e la verità su Gudmundsson

Poi, il presidente dell'Inter ha detto la sua sulla trattativa Gudmundsson: “Non è un’opzione. In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri. In questo momento non fa al caso nostro". infine un messaggio per Antonio Conte, tornato in A alla guida del Napoli: “Più protagonisti abbiamo nel campionato italiano e meglio è. Conte è un bravo allenatore, metterà tutte le sue capacità per una realtà bella come il Napoli, che sarà sicuramente tra le candidate allo scudetto”.