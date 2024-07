Inter, svolta a sinistra: Kiwior apre e c'è Renan

MILANO - È Robert Renan, difensore di piede mancino dell’under 20 brasiliana il “mister x” a cui sta pensando l’Inter per puntellare la difesa dopo l’infortunio di Tajon Buchanan , guaio che costringerà Carlos Augusto a “traslocare” nuovamente sulla corsia esterna per rimettersi in binario con Dimarco . Oaktree ha affossato le candidature di Hermoso e Rodriguez perché il fondo punta a investire su giocatori (nel caso) da rivendere e Piero Ausilio e Dario Baccin - come rivelato da Sky Sport - hanno estratto dal cilindro il nome di Renan. L’ostacolo principale è legato al prezzo: il difensore è dello Zenit San Pietroburgo che l’ha prestato fino a dicembre all ’Internacional di Porto Alegre. Sul cartellino c’è una clausola rescissoria da 26 milioni e i russi valutano non meno di 20 il brasiliano. Al netto di possibili agevolazioni sulla formula e sui tempi di pagamento, resta un investimento molto importante per un acquisto non preventivato prima dell’infortunio di Buchanan che tornerà arruolabile a dicembre, non tra un anno. Di riflesso l’Inter potrebbe però mettersi a casa un talento di prima grandezza a cifre comunque vantaggiose, il primo tassello per svecchiare la difesa in ottica futura. Per questo motivo - nonostante i costi molto alti - il file è stato posto dall’area tecnica all’attenzione della proprietà.

Kiwior apre all'Inter

Parallelamente arrivano ottime notizie sul fronte Kiwior. L’ormai prossimo sbarco di Calafiori all’Arsenal è destinato a rendere ancor più risicati gli spazi per il polacco. Questi ha detto no all’ipotesi Bologna ma ha aperto al ritorno in Italia dove (ça va sans dire) non rifiuterebbe certamente la destinazione Inter. Avendo Kiwior un contratto fino al 2028 con l’Arsenal, potrebbe aprirsi la strada di un prestito con diritto di riscatto, opzione alquanto interessante per il profilo del giocatore e per il fatto che il club nerazzurro avrebbe mani libere al termine della prossima stagione. Nonostante la chiusura del presidente Zangrillo, nei radar di Marotta, Ausilio e Baccin resta pure Johan Vásquez che, dalla sua, ha l’esperienza maturata in Serie A nell’ultima stagione. La cessione di Josep Martinez ha aperto un canale con il Genoa e, magari a fuoco lento, pure questo affare potrebbe andare in porto. Però - al momento - la tentazione Renan e l’occasione Kiwior si fanno preferire.

Test con la Pergolettese

Domani nell’amichevole sempre alla Pinetina contro la Pergolettese (fischio d’inizio alle 18.30, diretta streaming sul sito nerazzurro, sul canale Youtube e sull’app ufficiale) Simone Inzaghi proseguirà sulla strada tracciata, piazzando Carlos Augusto esterno alto e Alessandro Fontanarosa come “braccetto sinistro”. L’allenatore per puntellare il reparto avrebbe gradito Hermoso (ovvero un giocatore pronto) ma non ha mosso obiezioni all’idea di lavorare su un altro Bisseck. Certo, arrivasse Kiwior, sarebbe il giusto compromesso tra le esigenze di Inzaghi e i desiderata di Oaktree, come ben sa Marotta che ieri è intervenuto (sempre ai microfoni di Sky) a margine del convegno “Think Green”: «Lautaro ha già firmato, ufficializzeremo tutto quando tornerà a Milano dalle ferie (con tutti gli onori del caso e magari un evento organizzato ad hoc, ndr). La squadra con Taremi, Zielinski e Martinez è competitiva per i traguardi che ci siamo prefissati. Gudmundsson? In questo momento non fa al caso nostro perché in attacco abbiamo qualità, valori e siamo in tanti». Ma se, oltre a Correa, salutasse pure Arnautovic...