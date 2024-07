Inter, ancora Taremi gol: 2-1 alla Pergolettese. Roma, pari a Kosice

MILANO - Seconda uscita estiva per l'Inter di Simone Inzaghi che al BPER Training Centre di Appiano Gentile (porte chiuse con diretta streaming) ha battuto per 2-1 la Pergolettese (squadra che milita in Serie C). Inzaghi lancia dal primo minuto il neo-arrivato Piotr Zielinski con in attacco la coppia Taremi-Correa con l'ex Porto che al 34' decide la partita: l’iraniano detta bene la profondità e viene trovato dal filtrante di Mkhitaryan, controllo e conclusione incrociata che batte Raimondi. Inter che sfiora il raddoppio al 52' con il palo di Carlos Augusto e al 55' con Taremi che avrebbe potuto realizzare la doppietta se non fosse che Correa ha sbagliato l'ultimo passaggio. Il 2-0 arriva all'88' e porta la firma di Salcedo che arriva puntuale in spaccata su cross di Cocchi, gol della bandiera per gli al 91' con Capoferri di testa su schema da calcio d'angolo.