Inter, Taremi lancia la sfida a Thuram: Inzaghi adesso ha un titolare in più

Taremi: le cifre dell'ingaggio

Che poi, in una squadra come l'Inter, è relativo. Non ci sono solo 11 titolari e le loro alternative, Inzaghi avrà da affrontare molti impegni, nei primi mesi della stagione l'Inter giocherà di fatto tre partite a settimana e quindi sarà obbligato a ruotare i giocatori. Ma se c'è una cosa che hanno insegnato le prime tre stagioni di Inzaghi all'Inter, è l'impiego dei "titolarissimi" nelle gare più importanti. Ecco, Taremi punta a insinuarsi lì, a rosicchiare centimetri a Thuram per essere protagonista in partite contro Milan e Juventus e non un titolare - con tutto il rispetto - in match di secondo piano contro formazioni di medio-bassa classifica. L'iraniano, che ha scelto ufficialmente il numero 99 (il 7 per Zielinski, il 13 per Josep Martinez), ha firmato con i nerazzurri per tre anni, fino al 2027, e guadagnerà circa 3 milioni netti più bonus.