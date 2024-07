Inzaghi balla sulle punte Inter, ma Arnautovic è di troppo: al suo posto...

Il sostituto di Arnautovic

La formula può essere ripetuta nella stagione che verrà, considerato - come certificano i cinque gol già segnati in pre-campionato - che Mehdi Taremi è un titolare in più e, per caratteristiche (proprio come Dzeko…) può tranquillamente fare coppia con capitan Lautaro e Thuram. Una manna per Inzaghi che ha come obiettivo primario quello di arrivare in fondo a tutte le competizioni e, come già sottolineato, ha pagato la prematura uscita dall’ultima Champions per l’inadeguatezza delle seconde linee nella sfida con l’Atletico. A proposito, nel migliore dei mondi possibili l’allenatore entro fine mercato avrebbe ai suoi ordini anche una quarta punta dalle caratteristiche differenti rispetto a quelle dei giocatori attualmente in rosa (serve un giocatore dotato di dribbling nel breve, capace di agire da trequartista in un 3-4-1-2). Un ritocco che però è strettamente correlato all’uscita di Arnautovic: toccherà ai dirigenti illustrare la nuova situazione all’austriaco cristallizzatasi dopo lo sbarco ad Appiano di Taremi, giocatore molto simile a lui per caratteristiche. L’austriaco è ora la quarta punta nelle gerarchie e questo potrebbe indurlo a rivedere il proposito di non lasciare l’Inter manifestato più volte nel corso degli Europei. Al suo posto arriverebbe un Gudmundsson, visto che l’originale è zavorrato dal processo che si terrà in Islanda a novembre per un’accusa di molestie (l’islandese è stato assolto in primo grado ma la controparte si è appellata alla sentenza, sarebbe un rischio puntare su un giocatore che ha un problema tanto grave pendente sulla testa).

Carboni all'OM

La settimana sarà intanto dedicata a perfezionare l’accordo che porterà al trasferimento di Valentin Carboni all’Olympique Marsiglia. Operazione che prevede un prestito oneroso (da 1 milione) con diritto di riscatto (a 36) e contro-riscatto a favore dei nerazzurri a 40 che permetterebbe all’Inter di riportare alla base il ragazzo , versandone circa 4 nelle casse dei francesi, come una sorta di “premio valorizzazione”. Propedeutico all’operazione il rinnovo di contratto di Carboni: vero è che l’accordo con il club nerazzurro va in scadenza solo nel 2028, ma l’ingaggio va parametro al suo nuovo status (attualmente prende circa 800mila euro a stagione) e al valore dato al suo cartellino.