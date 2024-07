Inter, Marotta su Carboni: “Marsiglia? Chiuderemo in questo modo…”

Inter, parla il presidente Marotta

"Sono molto orgoglioso di rappresentare l’Inter, credo che questo riconoscimento (francobollo celebrativo ndr) sia meritato, coincide con lo scudetto e con la seconda stella, un evento straordinario". Poi ha proseguito dando i meriti a chi sta anche dietro le quinte: "Dietro una società di calcio non c’è solo l’espressione della squadra che va in campo, ma una società da circa 500 dipendenti, che ha una missione anche sociale. Penso alla valorizzazione del settore giovanile, che ha l’obiettivo di formare gli uomini del domani: l’Inter è sempre stata attenta a investire in questo, a livello economico e anche umano. Non dimentichiamo che anche il calcio femminile sta avendo uno spazio sempre più importante, ci sono circa 200 bambine o ragazze che si sono avvicinate a questa realtà e alla nostra società".

Marotta ha parlato anche del neo acquisto Taremi: “Siamo contenti. I miei colleghi Ausilio e Baccin sono stati molto tempestivi nell’assicurarsi le sue prestazioni. Lo consideriamo un grande contributo”. E in campo l'attaccante ha già risposto, facendo vedere tutte le sue qualità per dare ad Inzaghi più soluzioni possibili vista la stagione piena di competizioni. Ai cronisti che gli chiedevano se ci saranno operazioni in entrata, Marotta ha risposto: “Vedremo”. Poi sullo stadio: “Ci sono persone dedicate che stanno affrontando questo argomento che come sapete è un tema molto importante per noi: tutto a tempo debito”.