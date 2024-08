Inter, torna Handanovic: l'annuncio ufficiale del club nerazzurro

Inizia ufficialmente una nuova avventura per Samir Handanovic. L'ex portiere sloveno, ritiratosi nel 2023, è infatti stato scelto per guidare l'Under 17 dell'Inter a partire dalla prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso club nerazzurro tramite un comunicato sul proprio sito. Un riconoscimento importante per il classe 1984, che avrà l'opportunità di sedersi per la prima volta in panchina dopo quanto fatto nel corso dei tanti anni tracorsi a difendere la porta dell'Inter.