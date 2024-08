Inter, Thuram e Pavard in anticipo: Inzaghi sorride

L’amarezza per l’infortunio di Taremi. Il sorriso per i rientri, anticipati, di Pavard e Thuram. Il derby dei fratelli Inzaghi. Si disputerà questa sera alla Cetilar Arena, alle 19.30 e in diretta televisiva su Dazn, il quarto test estivo dell’Inter. Dopo aver affrontato e battuto il Lugano (3-2), la Pergolettese (2-1) e il Las Palmas (3-0) i nerazzurri milanesi affronteranno quindi a Pisa i padroni di casa che militano in cadetteria. I due fratelli allenatori si ritroveranno contro dopo l’amichevole del 22-12-2022 tra Reggina e Inter (vittoria nerazzurra per 2-0), col primo scontro, come tecnici rivali, tra Simone e Pippo, che risale addirittura a Bologna-Lazio di Serie A del 26-12-2018 (partita che si era conclusa 2-0 per gli ospiti).

Tra Taremi e gli Azzurri

I campioni d’Italia – che si imbarcheranno a Malpensa-Prime su un charter privato con direzione Toscana – dovranno quindi fare a meno del loro attaccante più in forma, quel Taremi che già si era meritato gli applausi di allenatore, compagni di squadra, tifosi e addetti ai lavori. Al posto dell’iraniano giocherà titolare Salcedo, in coppia col Tucu Correa. Ovviamente Thuram e Pavard, che ieri hanno effettuato qualche test fisico, non partiranno col resto del gruppo, ma resteranno ad Appiano per allenarsi (il gesto dei due francesi, di tagliarsi un paio di giorni di vacanza, visto che il loro rientro era previsto per domani, è piaciuto molto a tutto lo staff nerazzurro). Ci saranno ovviamente tutti gli italiani reduci dall’Europeo, ma Bastoni, Dimarco, Darmian, Frattesi e Barella – così come Acerbi – partiranno dalla panchina, pronti per entrare a inizio ripresa per mettere così maggiore minutaggio nelle gambe.

Gruppo quasi al completo

Si vedranno presumibilmente – sempre a partita in corso – per la prima volta dopo le ferie Calhanoglu, Arnautovic e Sommer, il che significa che il gruppo nerazzurro è ormai quasi al completo: olandesi a parte (domani ci sarà il primo allenamento di Dumfries e De Vrij nel centro sportivo nerazzurro) e con Carboni in uscita, manca solo capitan Lautaro, atteso tra il 7 e l’8 agosto, per il quale però non si deve nemmeno scartare a priori la suggestione che segua l’esempio dei francesi e a sorpresa sbarchi prima del previsto. In porta contro il Pisa quindi ancora Josep Martinez, sulla fascia destra conferma per Kamate (che resta sempre in uscita, ma che ben si sta comportando con la prima squadra). Probabile che Satriano, sulla lista dei partenti e in attesa che si decida sullo sposare – o meno – il progetto del Brest, non venga convocato.