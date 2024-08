Inter, Bisseck cresce: si fa spazio e piace anche all’estero

MILANO - Più lo vedi, più convince. In questa estate interista Yann Bisseck , insieme a Mkhitaryan e a Taremi, è la nota più positiva delle amichevoli pre campionato. Anzi: contro il Pisa, con l’iraniano ai box, ha pensato lui a segnare quel gol che ha quantomeno consentito ai nerazzurri di non perdere la sfida. Complici le assenze dei colleghi di reparto che sono stati lontani per gli impegni estivi con le nazionali, Bisseck si è ritagliato un posto da protagonista di primo piano con Simone Inzaghi che si gode la crescita del ragazzo, arrivato un anno fa come colpo in prospettiva. La stagione 2023/24, però, ha raccontato qualcosa di diverso: già nelle prime uscite il ragazzo si era fatto apprezzare per l’esuberanza fisica, ma era da registrare un po’ a livello difensivo. Quando però pochi mesi dopo c’è stato da farsi trovare pronti per non far rimpiangere l’assenza di un Pavard infortunato, Bisseck ha risposto subito presente, dimostrando di migliorare più che alla svelta. A fine stagione “Bisteccone” è diventato a tutti gli effetti uno degli idoli interisti dello scudetto della seconda stella, col gol realizzato a Bologna come punto probabilmente più alto di tutto il suo primo anno italiano.

Inter, torna Handanovic: l'annuncio ufficiale del club nerazzurro

Bisseck reclama spazio

Con quello che ha fatto e sta facendo vedere in queste ultime settimane, non c’è da stupirsi che dall’estero siano arrivati a bussare all’Inter per interessarsi al giocatore, pagato un anno fa 7 milioni di euro. Il club, però, lo ritiene un pezzo pregiato, viste le prospettive di crescita e già lo valuta una trentina di milioni. Oltretutto, se in questo momento Bisseck è stato prevalentemente utilizzato nel ruolo di braccetto di destra, non è da escludere di vederlo presto anche in altre posizioni. Inzaghi sta cominciando a provarlo anche a sinistra, come vice Bastoni. Ruolo per il quale era tra l’altro stato comprato Bisseck, salvo poi vederlo impiegato altrove. Con lo stop di Buchanan, però, se il tedesco desse garanzie al tecnico (per quanto l’Inter al momento stia comunque cercando un giocatore nel ruolo), il club potrebbe spostare il mirino del mercato su una quinta punta. Quel che è certo è che dopo un’estate così, il giocatore è pronto a reclamare uno spazio addirittura maggiore rispetto a quanto ottenuto nella passata stagione. Chissà che non se ne siano accorti anche i compagni, visto che Pavard ha affrettato il rientro dopo l’Europeo per riuscire a trovare la forma migliore nel minor tempo possibile.