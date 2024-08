Inter, allarme Taremi: Inzaghi vota per la punta. Bisseck a sinistra

MILANO - Se ci fosse da andare alle urne per un ballottaggio tra vice-Bastoni e quinta punta, Simone Inzaghi voterebbe sicuramente per avere un attaccante in più. L’infortunio di Mehdi Taremi (che, va detto, mai aveva avuto al Porto un problema muscolare negli ultimi tre anni), ha fatto suonare il campanello d’allarme. Per un paio di ottimi motivi: in primis fresco è il ricordo dei due guai muscolari importanti patiti da Marko Arnautovic nell’ultima stagione; inoltre, alle spalle di Lautaro e Thuram ci sono due attaccanti dalle caratteristiche troppo simili per permettere all’allenatore di trovare a partita in corso soluzioni per sparigliare le carte (servirebbe una seconda punta in grado di agire anche da trequartista, per passare al 3-4-1-2). Al contrario, per il ruolo di “braccetto mancino” - al netto del fatto che Buchanan tornerà a fine ottobre, bruciando i tempi rispetto a quanto inizialmente previsto - oltre ai soliti noti alle spalle di Bastoni (Acerbi, Carlos Augusto, Darmian e, all’occorrenza pure Dimarco: tutti già ampiamente testati in quel ruolo) Inzaghi sta provando con costanza in allenamento Bisseck e, da quanto filtra, pure con buone risposte tanto che non ci sarebbe da stupirsi di vederlo piazzato lì in uno degli ultimi test prima dell’inizio del campionato.