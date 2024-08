Inzaghi, l’estate più dura: c’è un’Inter da ricaricare

L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato Stefan De Vrij che ha lasciato l’Inter in dieci nel finale dell’amichevole con l’Al-Ittihad per un problema ai flessori della coscia sinistra. Oggi gli esami strumentali certificheranno l’entità della lesione ma è scontato che l’olandese non ci sarà a Genova. Sarà in buona compagnia, considerato che dopo Buchanan (tornato ieri alla Pinetina, rientro previsto a fine ottobre), si sono fermati Taremi, Arnautovic e Zielinski. «Quest’anno è una preparazione differente, più difficile a causa di tutti gli arrivi scaglionati», ha spiegato Simone Inzaghi a Monza, ma certo non aiuta il suo lavoro e quello dello staff avere una rosa zeppa di ultratrentenni ovviamente più soggetti agli infortuni. Nell’ultima stagione, anche sotto questo profilo, la congiuntura astrale è stata alquanto propizia ma Inzaghi non ha dimenticato quanto accaduto l’anno prima, quando l’infortunio che ha messo fuori gioco Romelu Lukaku di fatto fino a febbraio ha pesantemente condizionato la rincorsa al Napoli. L’allenatore - che più di tutti conosce la sua creatura - un po’ a sorpresa, alla prima conferenza stampa della stagione aveva sottolineato quanto fosse difficile l’approccio al campionato dopo averlo vinto, rimarcando quanto accaduto a Milan e Napoli che con lo scudetto sulla maglia hanno mancato la qualificazione alla Champions nella stagione successiva (il Milan, quinto per punti realizzati, ci è andato soltanto per la penalizzazione della Juventus).